Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР - РИА Новости, 21.12.2025
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР
Волонтеры из столицы ресурсного центра "Мосволонтёр" передали две 20-тонные фуры сладких подарков нуждающимся детям в ДНР, сообщил журналистам врио министра... РИА Новости, 21.12.2025
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР
Волонтеры из центра "Мосволонтёр" передали две фуры сладких подарков детям в ДНР