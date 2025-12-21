Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР
15:39 21.12.2025
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР
общество, москва, донецкая народная республика, мосволонтер
Хорошие новости, Общество, Москва, Донецкая Народная Республика, Мосволонтер
Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР

Волонтеры из центра "Мосволонтёр" передали две фуры сладких подарков детям в ДНР

ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Волонтеры из столицы ресурсного центра "Мосволонтёр" передали две 20-тонные фуры сладких подарков нуждающимся детям в ДНР, сообщил журналистам врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
"Сегодня у нас уже третий год подряд происходит акция. Благодаря нашим друзьям - это "Москва помогает" - волонтеры Москвы. Каждый год они привозят нам такие подарки. Для наших детей, потому для наших детей какой-то символ того, что Москва всегда рядом. И вот все, что заложено у ребят (волонтеров - ред.) сегодня в концепции их деятельности, это действительно для нас очень важно сегодня и нужно", - сказал Шимановский.
Он добавил, что наборы сладких подарков передадут в первую очередь детям военнослужащих, детям-сиротам и детям из многодетных семей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Волонтеры ЕР доставили более 145 тысяч тонн гумпомощи бойцам СВО
12 декабря, 17:48
 
Хорошие новостиОбществоМоскваДонецкая Народная РеспубликаМосволонтер
 
 
