21.12.2025
07:30 21.12.2025
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор

© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти ДНР делают всё возможное для соблюдения установленного в регионе графика подачи воды, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
В пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ. Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Пушилин рассказал, когда вода вернется в дома жителей ДНР
19 декабря, 18:46
"Армия России делает все возможное для приближения момента полного снятия водной блокады. А сейчас мы делаем все возможное, чтобы соблюдался установленный график подачи. При этом в условиях, когда буквально каждая капля воды на вес золота, конечно, пристально следим и за водопотерями, и за незаконным использованием ресурсов", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что власти в настоящий момент принимают ряд мер по решению данной проблемы, среди которых: приведение в порядок важных коммуникаций, которые не ремонтировались с советских времен; поиск альтернативных путей получения воды; жесткий контроль водопотерь.
Кроме того, добавила она, работают водовозы, а также установлены емкости с водой во дворах, врезки с насосами на первых этажах многоквартирных домов и наполняются внутренние водохранилища.
"С начала конфликта в 2014 году киевский режим предпринял бесчеловечные меры: организовал водную блокаду, в результате чего мирные жители Донбасса, семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды, оказались отрезаны от водоснабжения. Более того, давно требующие капитального ремонта критически важные коммуникации подвергались и продолжают подвергаться прицельным обстрелам со стороны ВСУ", - констатировала политик.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой
23 июля, 23:19
 
ЖКХ Донецкая Народная Республика Россия Донбасс Наталья Никонорова Евгений Поддубный Владимир Путин Вооруженные силы Украины ВГТРК Общество
 
 
