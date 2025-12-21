Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически.
Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически.
"Особенно с учетом заявлений Зеленского о том, что граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, якобы не имеют права голоса, в то время как граждане, находящиеся на Западе, голосовать могут. Это несправедливо, нелегитимно и в реальности не может быть реализовано", — говорится в публикации.
По мнению Дмитрука, Трамп, говоря о необходимости провести выборы, прямо указал Зеленскому на дверь, однако тот пытается превратить это в возможность для собственного переизбрания и информационных манипуляций.
Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.
В ответ Зеленский заявил, что на неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы.
По мнению Дмитрука, Трамп, говоря о необходимости провести выборы, прямо указал Зеленскому на дверь, однако тот пытается превратить это в возможность для собственного переизбрания и информационных манипуляций.
Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.
В ответ Зеленский заявил, что на неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы.