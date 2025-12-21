Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 21.12.2025 (обновлено: 13:06 21.12.2025)
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в... РИА Новости, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде

Дмитрук осудил Зеленского за отказ позволить украинцам в России голосовать

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически.
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина
Вчера, 08:27
"Особенно с учетом заявлений Зеленского о том, что граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, якобы не имеют права голоса, в то время как граждане, находящиеся на Западе, голосовать могут. Это несправедливо, нелегитимно и в реальности не может быть реализовано", — говорится в публикации.

По мнению Дмитрука, Трамп, говоря о необходимости провести выборы, прямо указал Зеленскому на дверь, однако тот пытается превратить это в возможность для собственного переизбрания и информационных манипуляций.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.

В ответ Зеленский заявил, что на неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы.
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
