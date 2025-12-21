Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в Telegram-канале.



Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически.