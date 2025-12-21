Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев

"Не смогли, не смогли, все хорошо", — сказал он журналистам, комментируя второй раунд дискуссий.

Дмитриев прибыл в Майами в субботу. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. Он назвал беседу конструктивной.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Представитель Кремля добавил, что российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.