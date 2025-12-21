Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев

МАЙАМИ, 21 дек — РИА Новости. Разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Не смогли, не смогли, все хорошо", — сказал он журналистам, комментируя второй раунд дискуссий.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. Он назвал беседу конструктивной.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Представитель Кремля добавил, что российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
