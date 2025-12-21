Рейтинг@Mail.ru
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 21.12.2025 (обновлено: 22:37 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063709817.html
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев - РИА Новости, 21.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
Разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:23:00+03:00
2025-12-21T22:37:00+03:00
майами
россия
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251221/rossiya-2063557899.html
https://ria.ru/20251202/amerika-2058995521.html
майами
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майами, россия, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, в мире
Майами, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, В мире, Специальная военная операция на Украине
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев

Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам по Украине в Майами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ, 21 дек — РИА Новости. Разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«
"Не смогли, не смогли, все хорошо", — сказал он журналистам, комментируя второй раунд дискуссий.

Дмитриев прибыл в Майами в субботу. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. Он назвал беседу конструктивной.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Представитель Кремля добавил, что российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
Вчера, 08:00

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМайамиРоссияСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала