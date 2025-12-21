Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США

МАЙАМИ, 21 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии новой сессии переговоров в Майами по украинскому урегулированию показал большой палец вверх в ответ на вопрос о настроении перед грядущей дискуссией, передает корреспондент РИА Новости.