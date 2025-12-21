Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063674440.html
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США - РИА Новости, 21.12.2025
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии новой сессии переговоров... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:04:00+03:00
2025-12-21T18:04:00+03:00
в мире
майами
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:48:2893:1675_1920x0_80_0_0_edc3446246b17e5034a6ca140b7d7fa2.jpg
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063619990.html
майами
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майами, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Майами, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США

РИА Новости: Дмитриев показал большой палец вверх в ответ на вопрос о настроении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ, 21 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии новой сессии переговоров в Майами по украинскому урегулированию показал большой палец вверх в ответ на вопрос о настроении перед грядущей дискуссией, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В воскресенье они продолжаются.
Перед выездом на переговоры журналисты спросили у Дмитриева, какое у него настроение. Дмитриев на вопрос не ответил, лишь показал большой палец вверх.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
Вчера, 11:15
 
В миреМайамиСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала