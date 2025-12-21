https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063674440.html
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США - РИА Новости, 21.12.2025
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии новой сессии переговоров... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:04:00+03:00
2025-12-21T18:04:00+03:00
2025-12-21T18:04:00+03:00
в мире
майами
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:48:2893:1675_1920x0_80_0_0_edc3446246b17e5034a6ca140b7d7fa2.jpg
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063619990.html
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майами, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Майами, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Дмитриев в хорошем настроении отправился на новую сессию переговоров в США
РИА Новости: Дмитриев показал большой палец вверх в ответ на вопрос о настроении