Глава РФПИ поблагодарил Габбард за разоблачение "глубинного государства" - РИА Новости, 21.12.2025
03:03 21.12.2025
Глава РФПИ поблагодарил Габбард за разоблачение "глубинного государства"
Глава РФПИ поблагодарил Габбард за разоблачение "глубинного государства"
Глава РФПИ поблагодарил Габбард за разоблачение "глубинного государства"

Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил признательность директору национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение "глубинного государства", стремящегося развязать конфликт между Россией и Европой.
Ранее Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой "ястребов из глубинного государства" подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
"Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало "российской афере", но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он также призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
В миреРоссияСШАЕвропаКирилл ДмитриевТулси ГаббардСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
