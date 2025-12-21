ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил признательность директору национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение "глубинного государства", стремящегося развязать конфликт между Россией и Европой.
"Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало "российской афере", но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он также призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
