01:12 21.12.2025
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МАЙАМИ, 21 дек – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
"Дискуссии проходят конструктивно", – сказал Дмитриев российским журналистам.
Дмитриев проведет в Майами выходные.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию. В Майами – восточное время, еще суббота, 20 декабря, тогда как в Москве уже воскресенье.
