Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол

Действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей РИА Новости, 21.12.2025
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Санкционные ограничения, вводимые в отношении российских дипмиссий в Вене
, серьезно затрудняют их работу. Речь идет не только о трудностях при обслуживании автопарка, в сфере банковских операций или технического обеспечения объектов недвижимости", - сказал Грозов.
Он пояснил, что "регулярные, ничем не обоснованные высылки российских дипсотрудников, отказы и длительные проволочки в выдаче дипломатических и служебных виз уже стали обыденностью и рассматриваются российской стороной как инструмент политического давления и фактически лишают посольство возможности функционировать в нормальном режиме".
"Тем не менее мы не прекращаем работу, стараемся выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально. Важно сохранять дипломатическое присутствие в Вене даже в столь неблагоприятных условиях – прежде всего в интересах российских граждан", - заключил дипломат.