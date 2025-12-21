Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол

ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Санкционные ограничения, вводимые в отношении российских дипмиссий в Вене , серьезно затрудняют их работу. Речь идет не только о трудностях при обслуживании автопарка, в сфере банковских операций или технического обеспечения объектов недвижимости", - сказал Грозов.

Он пояснил, что "регулярные, ничем не обоснованные высылки российских дипсотрудников, отказы и длительные проволочки в выдаче дипломатических и служебных виз уже стали обыденностью и рассматриваются российской стороной как инструмент политического давления и фактически лишают посольство возможности функционировать в нормальном режиме".