Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол
01:44 21.12.2025
Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол
Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол - РИА Новости, 21.12.2025
Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол
Действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей РИА Новости, 21.12.2025
2025
вена, россия, в мире
Вена, Россия, В мире
Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол

Посол Грозов: действия Вены не дают российским дипмиссиям работать нормально

Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Санкционные ограничения, вводимые в отношении российских дипмиссий в Вене, серьезно затрудняют их работу. Речь идет не только о трудностях при обслуживании автопарка, в сфере банковских операций или технического обеспечения объектов недвижимости", - сказал Грозов.
