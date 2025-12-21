Рейтинг@Mail.ru
Путин готов вести диалог с Макроном, сообщил Песков
07:08 21.12.2025 (обновлено: 09:00 21.12.2025)
Путин готов вести диалог с Макроном, сообщил Песков
Президент Владимир Путин готов вести диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
Путин готов вести диалог с Макроном, сообщил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин готов вести диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Он сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
19 декабря, 15:40

В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

Песков добавил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
"Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", — добавил пресс-секретарь президента.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Уничтожить его". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
19 декабря, 18:37
В июле лидеры России и Франции провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
Как тогда отметил Песков, беседа была содержательной. По данным AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Париж подтвердил намерение продолжить контакты с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
4 декабря, 09:23
 
