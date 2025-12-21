https://ria.ru/20251221/devochka-2063635859.html
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным - РИА Новости, 21.12.2025
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным
Девятилетняя Виктория из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о своей мечте однажды заменить... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:30:00+03:00
2025-12-21T13:30:00+03:00
2025-12-21T13:39:00+03:00
россия
екатеринбург
павел зарубин
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063164902_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_d74fe89a7e16c5e7c3854eda93ee42ce.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062556154.html
https://ria.ru/20251219/ekaterinburg-2063408081.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063164902_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_212af20a23f7fb4831d0c5e14298ae53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, павел зарубин, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Екатеринбург, Павел Зарубин, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным
Зарубин пригласил решившую его заменить девочку Вику на мероприятие с Путиным