Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным
13:30 21.12.2025
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным
Девятилетняя Виктория из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о своей мечте однажды заменить... РИА Новости, 21.12.2025
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Девятилетняя Виктория из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о своей мечте однажды заменить тележурналиста Павла Зарубина, может побывать на мероприятии с участием главы государства.
Девочка Виктория сообщила на прямой линии, что ей нравится формат передачи "Москва. Кремль. Путин" с Павлом Зарубиным, и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Президент предложил другой вариант - стажировку у журналиста.
"Если тебе стажироваться, то мы постараемся, чтобы ты побывала на президентском мероприятии как начинающий журналист", - сказал Зарубин, который созвонился с девочкой.
Он пообещал, что попросит об этом пресс-службу президента России.
"Ура", - отреагировала Виктория.
Кадры беседы с девочкой журналист опубликовал в своём Telegram-канале.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
