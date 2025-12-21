Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области - РИА Новости, 21.12.2025
11:35 21.12.2025
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области - РИА Новости, 21.12.2025
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области
Четверо детей, которые в субботу ушли гулять и не вернулись в Самарской области, утром в воскресенье сами пришли в храм, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 21.12.2025
происшествия
россия
самарская область
происшествия, россия, самарская область
Происшествия, Россия, Самарская область
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области

РИА Новости: пропавшие в Самарской области 4 детей утром сами пришли в храм

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Четверо детей, которые в субботу ушли гулять и не вернулись в Самарской области, утром в воскресенье сами пришли в храм, сообщили РИА Новости в региональном СУСК России.
В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой. По факту исчезновения следователи областного СУСК России возбудили дело об убийстве. Позже в региональном ГУМВД России сообщили, что детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось.
«
"Утром дети сами пришли в храм", - сказала собеседница агентства.
По данным областного СУСК России, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ухода малолетних из дома.
ПроисшествияРоссияСамарская область
 
 
