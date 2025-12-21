Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области нашли пропавших детей
21.12.2025
В Самарской области нашли пропавших детей
В Самарской области нашли пропавших детей - РИА Новости, 21.12.2025
В Самарской области нашли пропавших детей
Пропавших в Самарской области детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщили в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 21.12.2025
В Самарской области нашли пропавших детей

В Самарской области нашли четырех пропавших детей

САМАРА, 21 дек — РИА Новости. Пропавших в Самарской области детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщили в ГУМВД России по региону.
"В отношении детей противоправные действия не совершались", — говорится в сообщении ведомства.
В субботу десятилетний мальчик и три девочки в возрасте от пяти до одиннадцати лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой.
Но уже утром они сами пришли в храм, рассказали в региональном СУСК России.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Биробиджане трехлетнюю девочку обнаружили без верхней одежды на морозе
23 ноября, 08:29
 
