В Самарской области возбудили дело после пропажи четырех детей - РИА Новости, 21.12.2025
09:54 21.12.2025 (обновлено: 10:11 21.12.2025)
В Самарской области возбудили дело после пропажи четырех детей
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после пропажи четырех детей, которые в субботу не вернулись домой после прогулки в Самарской области, сообщает... РИА Новости, 21.12.2025
происшествия
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
россия
происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после пропажи четырех детей, которые в субботу не вернулись домой после прогулки в Самарской области, сообщает региональный СУСК России.
«
"Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой.
В рамках расследования сотрудниками СК и органов внутренних дел принимаются необходимые меры по поиску детей. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления.
Прокуратура Самарской области сообщила, что после исчезновения детей также проводит проверку причин и условий произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве.
ПроисшествияСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
