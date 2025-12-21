В Самарской области возбудили дело после пропажи четырех детей

САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после пропажи четырех детей, которые в субботу не вернулись домой после прогулки в Самарской области, сообщает региональный СУСК России.
"Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой.
В рамках расследования сотрудниками СК и органов внутренних дел принимаются необходимые меры по поиску детей. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления.
Прокуратура Самарской области сообщила, что после исчезновения детей также проводит проверку причин и условий произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве.
