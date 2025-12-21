Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 21.12.2025 (обновлено: 17:31 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/deti-2063610900.html
В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки
В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки - РИА Новости, 21.12.2025
В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки
Полицейские ищут четырех детей из поселка Безенчук Самарской области, которые в субботу вечером не вернулись с прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T09:32:00+03:00
2025-12-21T17:31:00+03:00
происшествия
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251126/sakhalin-2057572776.html
https://ria.ru/20251022/primore-2049738786.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки

В Самарской области пропали четыре ребенка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Полицейские ищут четырех детей из поселка Безенчук Самарской области, которые в субботу вечером не вернулись с прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России.
"Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов (19.30 мск - ред.) 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге", - говорится в сообщении ГУМВД России по региону.
Спасатели МЧС России во время поисковых мероприятий в Томаринском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
26 ноября, 04:16
Полиция распространила ориентировку с приметами детей, сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев и круг общения пропавших. Поиски детей ведутся на пересеченной местности, во дворах и в ближайших селах, в подвалах, на чердаках и заброшенных стройках. Помогают в поиске детей представители "Лиза Алерт".
Полиция сообщила, что разыскиваемому мальчику на вид десять лет, он худощавого телосложения со светло-русыми волосами и карими глазами. В момент пропажи был одет в синюю куртку и коричневую шапку. Одна из разыскиваемых девочек - тоже десяти лет с русыми волосами и карими глазами, она была в синей куртке и зеленой шапке. Ее пятилетняя сестра в момент пропажи была одета в серую куртку, розовую шапку и черные брюки. Еще одной пропавшей девочке на вид десять лет, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. Когда она ушла из дома, то была одета в фиолетовую куртку до колен, а также черную шапку и шарф.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям
22 октября, 03:27
 
ПроисшествияСамарская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала