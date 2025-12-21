В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки

САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Полицейские ищут четырех детей из поселка Безенчук Самарской области, которые в субботу вечером не вернулись с прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России.
"Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов (19.30 мск - ред.) 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге", - говорится в сообщении ГУМВД России по региону.
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
26 ноября, 04:16
Полиция распространила ориентировку с приметами детей, сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев и круг общения пропавших. Поиски детей ведутся на пересеченной местности, во дворах и в ближайших селах, в подвалах, на чердаках и заброшенных стройках. Помогают в поиске детей представители "Лиза Алерт".
Полиция сообщила, что разыскиваемому мальчику на вид десять лет, он худощавого телосложения со светло-русыми волосами и карими глазами. В момент пропажи был одет в синюю куртку и коричневую шапку. Одна из разыскиваемых девочек - тоже десяти лет с русыми волосами и карими глазами, она была в синей куртке и зеленой шапке. Ее пятилетняя сестра в момент пропажи была одета в серую куртку, розовую шапку и черные брюки. Еще одной пропавшей девочке на вид десять лет, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. Когда она ушла из дома, то была одета в фиолетовую куртку до колен, а также черную шапку и шарф.
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям
22 октября, 03:27