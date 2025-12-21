В Самарской области четверо детей не вернулись с прогулки

Полиция сообщила, что разыскиваемому мальчику на вид десять лет, он худощавого телосложения со светло-русыми волосами и карими глазами. В момент пропажи был одет в синюю куртку и коричневую шапку. Одна из разыскиваемых девочек - тоже десяти лет с русыми волосами и карими глазами, она была в синей куртке и зеленой шапке. Ее пятилетняя сестра в момент пропажи была одета в серую куртку, розовую шапку и черные брюки. Еще одной пропавшей девочке на вид десять лет, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. Когда она ушла из дома, то была одета в фиолетовую куртку до колен, а также черную шапку и шарф.