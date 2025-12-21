Рейтинг@Mail.ru
В Дамаске задержали ячейку ИГ*, состоящую из семи боевиков
21.12.2025
В Дамаске задержали ячейку ИГ*, состоящую из семи боевиков
В Дамаске задержали ячейку ИГ*, состоящую из семи боевиков
Силы безопасности Сирии задержали в столичной провинции Дамаск ячейку террористической группировки "Исламское государство"*, состоящую из семи боевиков,... РИА Новости, 21.12.2025
В Дамаске задержали ячейку ИГ*, состоящую из семи боевиков

В Дамаске силы безопасности Сирии задержали ячейку ИГ из семи боевиков

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Силы безопасности Сирии задержали в столичной провинции Дамаск ячейку террористической группировки "Исламское государство"*, состоящую из семи боевиков, говорится в заявлении сирийского министерства внутренних дел.
"Подразделения внутренней безопасности совместно с управлением общей разведки провели операцию в районе Дарайя, нанеся удар по гнезду террористической группировки ИГ*… В результате операции террористическая ячейка была полностью обезврежена, задержаны ее главарь и шесть ее членов, изъяты различное вооружение и боеприпасы", - сообщается в заявлении.
Ранее МВД Сирии сообщало, что службе внутренней безопасности удалось задержать на севере страны группу террористов ИГ*, которые дали признательные показания об организации терактов против военнослужащих в северных провинциях Алеппо и Идлиб.
* Запрещенная в России террористическая организация.
СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц
20 декабря, 15:17
СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц
