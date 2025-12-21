https://ria.ru/20251221/damask-2063644629.html
В Дамаске задержали ячейку ИГ*, состоящую из семи боевиков
Силы безопасности Сирии задержали в столичной провинции Дамаск ячейку террористической группировки "Исламское государство"*, состоящую из семи боевиков,...
в мире
сирия
дамаск (город)
исламское государство*
В мире, Сирия, Дамаск (город), Исламское государство*
