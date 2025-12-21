В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров

ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Страны-доноры, финансировавшие реализацию чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов и передачу их на Украину, выделили на это около 100 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS экс-глава чешского МИД Ян Липавский.
"Западные государства, финансировавшие проект инициативы по боеприпасам для Украины, идея которого была выдвинута Чехией, внесли в общей сложности около 100 миллиардов крон, при этом сама Чехия внесла от двух до трех миллиардов (от 96 до 145 миллионов долларов)", - сказал Липавский, который возглавлял чешское дипведомство до 15 декабря этого года.
Ранее лидер выигравшего в октябре парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости ее пересмотреть.
В свою очередь спикер палаты депутатов парламента Чехии и лидер движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура сообщил о том, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта. По его словам, поддержка Украины будет заложена в стремление как можно скорее прекратить конфликт и гибель людей, прежде всего - на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами и Данией.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
