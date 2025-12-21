В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров

ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Страны-доноры, финансировавшие реализацию чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов и передачу их на Украину, выделили на это около 100 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS экс-глава чешского МИД Ян Липавский.