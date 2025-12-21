Рейтинг@Mail.ru
В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/chekhiya-2063699141.html
В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров
В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров - РИА Новости, 21.12.2025
В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров
Страны-доноры, финансировавшие реализацию чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов и передачу их на Украину, выделили на это около 100... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:57:00+03:00
2025-12-21T20:57:00+03:00
в мире
чехия
украина
россия
ян липавский
андрей бабиш
петр павел
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_ff7f60bab45d0107468f658c0138088b.jpg
https://ria.ru/20251220/chekhiya-2063540558.html
https://ria.ru/20251220/opros-2063477075.html
чехия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c168413b073294d664e61709f82d669f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, россия, ян липавский, андрей бабиш, петр павел, вооруженные силы украины, нато
В мире, Чехия, Украина, Россия, Ян Липавский, Андрей Бабиш, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров

Экс-глава МИД Чехии: страны-доноры выделили на боеприпасы ВСУ $4,8 млрд

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЭкс-глава МИД Чехии Ян Липавский
Экс-глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Экс-глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Страны-доноры, финансировавшие реализацию чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов и передачу их на Украину, выделили на это около 100 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS экс-глава чешского МИД Ян Липавский.
"Западные государства, финансировавшие проект инициативы по боеприпасам для Украины, идея которого была выдвинута Чехией, внесли в общей сложности около 100 миллиардов крон, при этом сама Чехия внесла от двух до трех миллиардов (от 96 до 145 миллионов долларов)", - сказал Липавский, который возглавлял чешское дипведомство до 15 декабря этого года.
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Граждане Чехии не будут платить за оружие для ВСУ, заявил спикер парламента
20 декабря, 16:51
Ранее лидер выигравшего в октябре парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости ее пересмотреть.
В свою очередь спикер палаты депутатов парламента Чехии и лидер движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура сообщил о том, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта. По его словам, поддержка Украины будет заложена в стремление как можно скорее прекратить конфликт и гибель людей, прежде всего - на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами и Данией.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине
20 декабря, 09:38
 
В миреЧехияУкраинаРоссияЯн ЛипавскийАндрей БабишПетр ПавелВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала