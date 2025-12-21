https://ria.ru/20251221/bpla-2063714196.html
Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае
Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае - РИА Новости, 22.12.2025
Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае
Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-21T23:27:00+03:00
2025-12-21T23:27:00+03:00
2025-12-22T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
темрюкский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, темрюкский район
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Темрюкский район
Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае
Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов на Кубани