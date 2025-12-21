В Болгарии на день раньше остановят на ремонт один из блоков АЭС "Козлодуй"

«

"Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" будет остановлен в воскресенье, на день раньше, чем сообщалось ранее… Решение о досрочном отключении энергоблока было принято после того, как во время подготовки к запланированному отключению 22 декабря была обнаружена дополнительная неисправность", - передает БТА.