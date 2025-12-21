Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии на день раньше остановят на ремонт один из блоков АЭС "Козлодуй"
16:45 21.12.2025
В Болгарии на день раньше остановят на ремонт один из блоков АЭС "Козлодуй"
В Болгарии на день раньше остановят на ремонт один из блоков АЭС "Козлодуй"
Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье в связи с обнаруженными техническими проблемами, ранее его остановка планировалась РИА Новости, 21.12.2025
в мире, болгария, ссср, европа, козлодуй, аэс "козлодуй", ввэр-1000
В мире, Болгария, СССР, Европа, Козлодуй, АЭС "Козлодуй", ВВЭР-1000
В Болгарии на день раньше остановят на ремонт один из блоков АЭС "Козлодуй"

В Болгарии раньше срока остановят шестой блок АЭС "Козлодуй" из-за неисправности

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкМашинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии
Машинный зал атомной электростанции Козлодуй в Болгарии
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Машинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановят на ремонт в воскресенье в связи с обнаруженными техническими проблемами, ранее его остановка планировалась на понедельник, передаёт Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" будет остановлен в воскресенье, на день раньше, чем сообщалось ранее… Решение о досрочном отключении энергоблока было принято после того, как во время подготовки к запланированному отключению 22 декабря была обнаружена дополнительная неисправность", - передает БТА.
Согласно сообщению агентства, речь идет о неисправностях в мембранных устройствах АЭС, они будут заменены.
Также отмечается, что в окружающую среду не произошло выброса радиоактивных или других загрязняющих веществ, угрозы безопасности персонала или населения нет.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаватт каждый.
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Болгария решила не продавать реакторы российского производства Украине
15 апреля, 18:50
 
В миреБолгарияСССРЕвропаКозлодуйАЭС "Козлодуй"ВВЭР-1000
 
 
