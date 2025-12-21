https://ria.ru/20251221/banki-2063600332.html
Российские банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские банки в связи с мошенническими атаками начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, выяснило РИА Новости.
При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.
Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.