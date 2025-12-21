Рейтинг@Mail.ru
21.12.2025
Российские банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские банки в связи с мошенническими атаками начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, выяснило РИА Новости.
При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.
Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
15 декабря, 10:54
 
Экономика
 
 
