ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую - 21.12.2025
11:45 21.12.2025
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об артиллерийском обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, информации о пострадавших не поступало. РИА Новости, 21.12.2025
в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об артиллерийском обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, информации о пострадавших не поступало.
"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информации о пострадавших не поступало", - написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Опасность повторных ударов сохраняется, добавил он.
В миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
