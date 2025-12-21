Рейтинг@Mail.ru
Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подала ходатайство в суд
09:20 21.12.2025 (обновлено: 09:22 21.12.2025)
Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подала ходатайство в суд
происшествия, владимирская область, россия, москва, александра баязитова, владимирский областной суд
РЯЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Отбывающая наказание во Владимирской области журналистка Александра Баязитова, осужденная на пять лет лишения свободы за вымогательство, просит суд зачесть время содержания под стражей в срок отбывания наказания, следует из материалов в картотеке дел на сайте районного суда.
"Предмет представления, ходатайства, жалобы… о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении в соответствии со статьями 72, 103 и 104 УК РФ (пункт 11 статьи 397 УПК РФ)… Лицо, в отношении которого поступил материал… Баязитова Александра Владимировна", - указано в карточке дела.
В суде пояснили РИА Новости, что речь идет только о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания. какие именно периоды ареста осужденная считает необходимым включить в срок лишения свободы, в суде не уточнили.
По словам собеседницы агентства, ходатайство подала сама Баязитова.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян заявила о необходимости "справедливизации" правосудия
18 февраля 2024, 22:44
Согласно карточке дела, материалы переданы судье 16 декабря, заседание пока не назначено.
Ранее суд во Владимирской области отказал Баязитовой в условно-досрочном освобождении. Позднее районный суд принял решение о замене ей неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами, но Владимирский областной суд это постановление отменил.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
Суд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Рязани арестовали журналиста, обвиняемого в вымогательстве
24 июля, 20:07
 
Заголовок открываемого материала