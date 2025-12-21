https://ria.ru/20251221/avto-2063586343.html
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз
Водителям объяснили, почему "незамерзайка" замерзает в мороз - РИА Новости, 21.12.2025
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз
Правильная незамерзайка не замерзнет при морозах, безопасна для здоровья и автомобиля. Как ее выбрать и на что обратить внимание, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 21.12.2025
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз
FIT SERVICE: правильная стеклоомывающая жидкость для авто не загустеет в мороз
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Правильная незамерзайка не замерзнет при морозах, безопасна для здоровья и автомобиля. Как ее выбрать и на что обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
По его словам, зимой возможно применение жидкостей на основе этилового или изопропилового спирта. Метанол запрещен, его пары токсичны, а попадание внутрь даже в небольших дозах грозит отравлением. Поэтому нельзя покупать жидкость с резким химическим запахом.
Следует обращать внимание на указанную температуру: −15, −20, −25 и ниже. Многие недорогие жидкости начинают густеть даже раньше. Поэтому лучше взять с запасом.
“Для региона, где случаются морозы, нужно брать жидкость до −25", — объяснил Родионов.
Он советует покупать продукцию известных брендов в крупных сетевых магазинах или автосервисах. Упаковка должна быть герметичной, без потеков и запаха. Подозрительно низкая цена — повод воздержаться от покупки, заключил специалист.