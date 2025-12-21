Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Правильная незамерзайка не замерзнет при морозах, безопасна для здоровья и автомобиля. Как ее выбрать и на что обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

По его словам, зимой возможно применение жидкостей на основе этилового или изопропилового спирта. Метанол запрещен, его пары токсичны, а попадание внутрь даже в небольших дозах грозит отравлением. Поэтому нельзя покупать жидкость с резким химическим запахом.

Следует обращать внимание на указанную температуру: −15, −20, −25 и ниже. Многие недорогие жидкости начинают густеть даже раньше. Поэтому лучше взять с запасом.

“Для региона, где случаются морозы, нужно брать жидкость до −25", — объяснил Родионов.