21.12.2025
03:10 21.12.2025
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз

FIT SERVICE: правильная стеклоомывающая жидкость для авто не загустеет в мороз

© РИА Новости / Виталий Аньков
Заснеженные машины
Заснеженные машины
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Заснеженные машины. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Правильная незамерзайка не замерзнет при морозах, безопасна для здоровья и автомобиля. Как ее выбрать и на что обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
По его словам, зимой возможно применение жидкостей на основе этилового или изопропилового спирта. Метанол запрещен, его пары токсичны, а попадание внутрь даже в небольших дозах грозит отравлением. Поэтому нельзя покупать жидкость с резким химическим запахом.
Следует обращать внимание на указанную температуру: −15, −20, −25 и ниже. Многие недорогие жидкости начинают густеть даже раньше. Поэтому лучше взять с запасом.
“Для региона, где случаются морозы, нужно брать жидкость до −25", — объяснил Родионов.
Он советует покупать продукцию известных брендов в крупных сетевых магазинах или автосервисах. Упаковка должна быть герметичной, без потеков и запаха. Подозрительно низкая цена — повод воздержаться от покупки, заключил специалист.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
