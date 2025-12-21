Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/avstriya-2063657962.html
Посол назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии
Посол назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии - РИА Новости, 21.12.2025
Посол назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии
Отказ от российского газа стал одним из драйверов высокой инфляции в Австрии, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:24:00+03:00
2025-12-21T16:24:00+03:00
в мире
австрия
россия
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_377f18188be013d44b30df0380937055.jpg
https://ria.ru/20251220/avstriya-2063514475.html
австрия
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_79:0:1146:800_1920x0_80_0_0_72fa1f4321202260dfeab7013223f1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, вена
В мире, Австрия, Россия, Вена
Посол назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии

Посол Грозов: отказ от российского газа стал драйвером инфляции в Австрии

© Sputnik / Виктор ТолочкоАндрей Грозов
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Грозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Отказ от российского газа стал одним из драйверов высокой инфляции в Австрии, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
По словам дипломата, своей недальновидной энергетической политикой Австрия лишь усугубила кризисные явления в экономике.
«

"Ответственность за разрыв более чем полувековой газовой кооперации, равно как за его последствия полностью лежит на официальной Вене, которая своими руками ломает фундамент собственной экономической стабильности. Своевольное лишение себя коммерчески выгодных поставок только ухудшает и без того незавидное экономическое положение, больно бьет по кошельку рядовых граждан. Действительно, именно цены на энергоносители остаются одним из главных драйверов инфляции", - сказал Грозов.

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Российский посол в Австрии предостерег власти страны о политике ЕС
20 декабря, 14:32
 
В миреАвстрияРоссияВена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала