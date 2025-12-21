Рейтинг@Mail.ru
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии - РИА Новости, 21.12.2025
10:54 21.12.2025
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии - РИА Новости, 21.12.2025
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии
В Австрии сохраняется высокий протестный потенциал на фоне социально-экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 21.12.2025
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии

РИА Новости: посол РФ Грозов заявил о высоком протестном потенциале в Австрии

Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Берило. В Австрии сохраняется высокий протестный потенциал на фоне социально-экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Не стал бы утверждать, что Австрия уже прошла политический кризис. Ситуацию на местном политландшафте нельзя назвать стабильной. Парламентские выборы, прошедшие в сентябре прошлого года, не распутали клубок межпартийных противоречий. Рекордно долгие, трехсерийные коалиционные переговоры привели к затяжному параличу власти. Пришедшее к власти новое коалиционное правительство, как можно судить по опросам, не пользуется популярностью у населения. На фоне множащихся социально-экономических проблем остается высоким протестный градус", - сказал посол.
Он добавил, что в любом случае это внутреннее дело австрийцев, которым самим с этим разбираться.
"Могу лишь сказать, что подобные тенденции не добавляют устойчивости внутриполитической обстановки", - заключил он.
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол
Вчера, 01:44
Вчера, 01:44
 
