Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии

ВЕНА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Берило. В Австрии сохраняется высокий протестный потенциал на фоне социально-экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

« "Не стал бы утверждать, что Австрия уже прошла политический кризис. Ситуацию на местном политландшафте нельзя назвать стабильной. Парламентские выборы, прошедшие в сентябре прошлого года, не распутали клубок межпартийных противоречий. Рекордно долгие, трехсерийные коалиционные переговоры привели к затяжному параличу власти. Пришедшее к власти новое коалиционное правительство, как можно судить по опросам, не пользуется популярностью у населения. На фоне множащихся социально-экономических проблем остается высоким протестный градус", - сказал посол.

Он добавил, что в любом случае это внутреннее дело австрийцев, которым самим с этим разбираться.