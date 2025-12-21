Рейтинг@Mail.ru
07:26 21.12.2025
Австрийские власти не препятствуют работе русских школ, заявил посол
Австрийские власти не препятствуют работе русских школ, заявил посол

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийские власти не оказывают содействия русским школам и культурным центрам, но и не препятствуют их работе, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
"Что касается русских школ и культурных центров наших соотечественников в Австрии, то, насколько нам известно, австрийские власти никакого содействия им не оказывают, но и препятствий в их работе не чинят. Спасибо и на этом", - сказал он.
Ранее российский посол сообщил РИА Новости, что отношения между двумя странами переживают непростой период. Традиционные каналы взаимодействия межу Москвой и Веной фактически заморожены. Это касается всех сфер сотрудничества.
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Действия Вены не дают российским дипмиссиям работать, заявил посол
Вчера, 01:44
 
