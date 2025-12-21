Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года, заявил посол

ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

Со своей стороны корреспондент РИА Новости в течение ноября трижды направлял официальный запрос в пресс-службу МИД Австрии с просьбой прокомментировать возможные изменения в практике выдачи виз гражданам России, сопровождая письменные обращения телефонными звонками, однако ни ответа, ни отказа от комментариев не последовало до сих пор.