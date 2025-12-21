https://ria.ru/20251221/avstrija-2063588095.html
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года, заявил посол
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года, заявил посол - РИА Новости, 21.12.2025
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года, заявил посол
Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:06:00+03:00
2025-12-21T03:06:00+03:00
2025-12-21T03:06:00+03:00
россия
москва
австрия
евросоюз
шенгенская зона
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/74/1532807446_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_711752da9ebb77ca32d712c67e013fff.jpg
https://ria.ru/20251127/rossija-2058058719.html
https://ria.ru/20251128/evrosojuz-2058244841.html
россия
москва
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/74/1532807446_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_2fc77ddff1bdce001b0bfb4401fb7d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, австрия, евросоюз, шенгенская зона, еврокомиссия, в мире
Россия, Москва, Австрия, Евросоюз, Шенгенская зона, Еврокомиссия, В мире
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года, заявил посол
РИА Новости: Австрия будет выдавать россиянам мультивизы при выполнении условий
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Никаких официальных разъяснений по данному вопросу в посольство (России
- ред.) не поступало, однако наши коллеги из австрийской дипмиссии в Москве
заверили, что выдача многократных виз на срок до одного года по-прежнему возможна при условии выполнения необходимых предпосылок – наличия у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет. Будет ли это соблюдаться на практике, посмотрим", - сказал российский дипломат, отвечая на вопрос о текущей ситуации с визовыми решениями Австрии
в отношении граждан России, в том числе с выдачей мультивиз.
Со своей стороны корреспондент РИА Новости в течение ноября трижды направлял официальный запрос в пресс-службу МИД Австрии с просьбой прокомментировать возможные изменения в практике выдачи виз гражданам России, сопровождая письменные обращения телефонными звонками, однако ни ответа, ни отказа от комментариев не последовало до сих пор.
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны
, не входящие в ЕС
. В Еврокомиссии
уточнили, что новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС все равно может решить применить их к уже выданным визам.
Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.