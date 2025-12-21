https://ria.ru/20251221/avariya-2063705170.html
В полиции назвали возраст пострадавших в аварии в Удмуртии детей
В полиции назвали возраст пострадавших в аварии в Удмуртии детей
Детям, пострадавшим в аварии со школьным автобусом в Удмуртии, от 13 до 16 лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 21.12.2025
