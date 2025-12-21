Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" вернул себе лидерство в чемпионате Англии
Футбол
 
01:17 21.12.2025
"Арсенал" вернул себе лидерство в чемпионате Англии
"Арсенал" вернул себе лидерство в чемпионате Англии - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Арсенал" вернул себе лидерство в чемпионате Англии
"Арсенал" одержал победу над "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
футбол
спорт
виктор дьекереш
арсенал (лондон)
эвертон
английская премьер-лига (апл)
спорт, виктор дьекереш, арсенал (лондон), эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Виктор Дьекереш, Арсенал (Лондон), Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Арсенал" вернул себе лидерство в чемпионате Англии

"Арсенал" победил "Эвертон" и вернул на первое место в таблице чемпионата Англии

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Соцсети "Арсенала"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Арсенал" одержал победу над "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". На 27-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал пенальти.
Английская премьер-лига (АПЛ)
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Эвертон
0 : 1
Арсенал
27‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал", набрав 39 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Вторым с 37 очками идет "Манчестер Сити". "Эвертон" (24) занимает десятую позицию.
В следующем туре "Арсенал" 27 декабря примет "Брайтон", "Эвертон" в тот же день сыграет в гостях с "Бернли".
В другом матче "Лидс" дома обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:1.
Лоис Опенда - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Футбол
 
