Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Аргентины Киршнер прооперировали, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/argentina-2063592458.html
Экс-президента Аргентины Киршнер прооперировали, пишут СМИ
Экс-президента Аргентины Киршнер прооперировали, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2025
Экс-президента Аргентины Киршнер прооперировали, пишут СМИ
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, отбывающая дома шестилетний срок за коррупцию, была госпитализирована с аппендицитом и прооперирована, сообщил... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T04:50:00+03:00
2025-12-21T04:50:00+03:00
в мире
аргентина
санта-крус (боливия)
кристина фернандес де киршнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926292_0:91:2722:1622_1920x0_80_0_0_7c7770866efe80c50c6c0ba5a150b09a.jpg
https://ria.ru/20250617/kirshner-2023427161.html
https://ria.ru/20251213/bolivija-2061790317.html
аргентина
санта-крус (боливия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926292_438:0:2722:1713_1920x0_80_0_0_6b2c4e9ef91fc1bed6aab9dc26dc7e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, санта-крус (боливия), кристина фернандес де киршнер
В мире, Аргентина, Санта-Крус (Боливия), Кристина Фернандес де Киршнер
Экс-президента Аргентины Киршнер прооперировали, пишут СМИ

TN: экс-президента Аргентины Кристину Киршнер госпитализировали с аппендицитом

© AP Photo / Natacha PisarenkoКристина Киршнер
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Кристина Киршнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, отбывающая дома шестилетний срок за коррупцию, была госпитализирована с аппендицитом и прооперирована, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.
"Киршнер была доставлена в больницу, где ей была сделана серия исследований, и затем была прооперирована, ей был поставлен диагноз аппендицит", - отметило СМИ.
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Суд разрешил Киршнер отбывать шестилетний срок дома
17 июня, 21:32
Решение о госпитализации приняли медики, прибывшие в квартиру, где экс-президент отбывает наказание.
Киршнер была признана виновной в нарушениях при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны. Ее приговорили к шести годам. В ноябре начались новые судебные слушания по другому делу о коррупции, возбуждённому на основе заметок водителя Оскара Сентено, работавшего на близкого соратника бывшего министра планирования. Сентено записывал свои поездки в школьные тетради, включая подробности обмена чемоданами и сумками с деньгами, которые он возил для аргентинских бизнесменов и чиновников администрации самой Киршнер (2007-2015 годы) и администрации ее покойного мужа, бывшего президента Нестора Киршнера (2003–2007). Были найдены только фотокопии этих тетрадей, водитель утверждает, что сжёг оригиналы.
Следствие считает, что главой этой незаконной коррупционной сети является Киршнер.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение
13 декабря, 04:22
 
В миреАргентинаСанта-Крус (Боливия)Кристина Фернандес де Киршнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала