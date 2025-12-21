https://ria.ru/20251221/argentina-2063592458.html
Экс-президента Аргентины Киршнер прооперировали, пишут СМИ
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости.
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, отбывающая дома шестилетний срок за коррупцию, была госпитализирована с аппендицитом и прооперирована, сообщил телеканал TN
со ссылкой на источники.
"Киршнер была доставлена в больницу, где ей была сделана серия исследований, и затем была прооперирована, ей был поставлен диагноз аппендицит", - отметило СМИ.
Решение о госпитализации приняли медики, прибывшие в квартиру, где экс-президент отбывает наказание.
Киршнер была признана виновной в нарушениях при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус
на юге страны. Ее приговорили к шести годам. В ноябре начались новые судебные слушания по другому делу о коррупции, возбуждённому на основе заметок водителя Оскара Сентено, работавшего на близкого соратника бывшего министра планирования. Сентено записывал свои поездки в школьные тетради, включая подробности обмена чемоданами и сумками с деньгами, которые он возил для аргентинских бизнесменов и чиновников администрации самой Киршнер (2007-2015 годы) и администрации ее покойного мужа, бывшего президента Нестора Киршнера (2003–2007). Были найдены только фотокопии этих тетрадей, водитель утверждает, что сжёг оригиналы.
Следствие считает, что главой этой незаконной коррупционной сети является Киршнер.