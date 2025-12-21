В Саратове подростки совершали поджоги на ж/д по заданию куратора

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Трое подростков, арестованных в Саратове по делу о теракте за поджог ж/д оборудования, получили от неустановленного куратора несколько десятков тысяч рублей, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования дела.

"Куратор, как считает следствие, предложил 15-летнему подростку совершить поджог. Молодой человек привлек своего знакомого в качестве оператора для съемки, кадры позднее отправили куратору. За это им отправили 20 тысяч рублей, снимавший получил из них 8 тысяч. Позднее куратор заявил, что подожгли не тот объект. Тогда 15-летний уже при помощи другого подростка решился на новый поджог, за это они также получили несколько десятков тысяч", - рассказал собеседник агентства.