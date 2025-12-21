Рейтинг@Mail.ru
В Саратове подростки совершали поджоги на ж/д по заданию куратора - РИА Новости, 21.12.2025
03:00 21.12.2025
В Саратове подростки совершали поджоги на ж/д по заданию куратора
2025-12-21T03:00:00+03:00
2025-12-21T03:00:00+03:00
происшествия
саратов
россия
энгельс
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
россия
энгельс
происшествия, саратов, россия, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Энгельс, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове подростки совершали поджоги на ж/д по заданию куратора

РИА Новости: в Саратове подростки за деньги совершали поджоги на железной дороге

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Трое подростков, арестованных в Саратове по делу о теракте за поджог ж/д оборудования, получили от неустановленного куратора несколько десятков тысяч рублей, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования дела.
"Куратор, как считает следствие, предложил 15-летнему подростку совершить поджог. Молодой человек привлек своего знакомого в качестве оператора для съемки, кадры позднее отправили куратору. За это им отправили 20 тысяч рублей, снимавший получил из них 8 тысяч. Позднее куратор заявил, что подожгли не тот объект. Тогда 15-летний уже при помощи другого подростка решился на новый поджог, за это они также получили несколько десятков тысяч", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что личность куратора в настоящий момент не установлена.
Как заранее заявили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в отношении трёх несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о совершении теракта группой лиц.
По данным следствия, в августе 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и убедил двух своих 16-летних друзей присоединиться. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка - Сазанка. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания. Подростков отправили в СИЗО.
ПроисшествияСаратовРоссияЭнгельсСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
