https://ria.ru/20251221/alyaska-2063604217.html
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.12.2025
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа
Потомок великого русского композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк признался в интервью РИА Новости, что во время встречи президентов России и США Владимира РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T08:33:00+03:00
2025-12-21T08:33:00+03:00
2025-12-21T08:33:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
петр чайковский
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_0:164:3268:2003_1920x0_80_0_0_ade780b726c209eaa94de44630d9dd8f.jpg
https://ria.ru/20250812/ssha-2034844671.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_ca6e6bf795b4fe31954d11655edfbbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, сша, петр чайковский, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Петр Чайковский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа
РИА Новости: потомок Чайковского молился о позитивном исходе саммита на Аляске
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Потомок великого русского композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк признался в интервью РИА Новости, что во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе на Аляске молился о ее положительном исходе.
"Когда была эта встреча в августе, я молился, чтобы слово "Анкоридж" вошло как что-то положительное в историю. Слава Богу, так и получилось", - сообщил фон Мекк, который приходится композитору пра-пра-правнучатым племянником.
Он отметил, что, задумывая в январе вместе с директором Русского центра на Аляске
Анной Верной просветительский проект о личности и музыке Чайковского
в Америке
, они выбрали Анкоридж одной из его главных точек. По его словам, тогда это название не было на слуху, но затем все изменилось.
«
"Судьба так распоряжается, что подчеркивает важность нашего проекта. Он строит культурный мост между Россией и США и рассчитан на людей разного возраста и социального положения. Мы выступали и на встрече в социальном центре, и в церкви, и в домашних кругах", - добавил потомок Чайковского.
Он подчеркнул, что проект ориентирован как на русских, так и на американцев. По его словам, очень разные люди узнают что-то интересное про Чайковского, который является важной частью русской культуры.
Путин
и Трамп
встретились на Аляске 15 августа. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно и назвали ее шагом вперед в развитии двусторонних отношений.