Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Архивное фото

Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Потомок великого русского композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк признался в интервью РИА Новости, что во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе на Аляске молился о ее положительном исходе.

"Когда была эта встреча в августе, я молился, чтобы слово "Анкоридж" вошло как что-то положительное в историю. Слава Богу, так и получилось", - сообщил фон Мекк, который приходится композитору пра-пра-правнучатым племянником.

Он отметил, что, задумывая в январе вместе с директором Русского центра на Аляске Анной Верной просветительский проект о личности и музыке Чайковского Америке , они выбрали Анкоридж одной из его главных точек. По его словам, тогда это название не было на слуху, но затем все изменилось.

« "Судьба так распоряжается, что подчеркивает важность нашего проекта. Он строит культурный мост между Россией и США и рассчитан на людей разного возраста и социального положения. Мы выступали и на встрече в социальном центре, и в церкви, и в домашних кругах", - добавил потомок Чайковского.

Он подчеркнул, что проект ориентирован как на русских, так и на американцев. По его словам, очень разные люди узнают что-то интересное про Чайковского, который является важной частью русской культуры.