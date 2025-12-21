Рейтинг@Mail.ru
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.12.2025
08:33 21.12.2025
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа
Потомок великого русского композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк признался в интервью РИА Новости, что во время встречи президентов России и США Владимира РИА Новости, 21.12.2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Потомок великого русского композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк признался в интервью РИА Новости, что во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе на Аляске молился о ее положительном исходе.
"Когда была эта встреча в августе, я молился, чтобы слово "Анкоридж" вошло как что-то положительное в историю. Слава Богу, так и получилось", - сообщил фон Мекк, который приходится композитору пра-пра-правнучатым племянником.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Священник рассказал о православном празднике в день встречи Путина и Трампа
12 августа, 17:02
Он отметил, что, задумывая в январе вместе с директором Русского центра на Аляске Анной Верной просветительский проект о личности и музыке Чайковского в Америке, они выбрали Анкоридж одной из его главных точек. По его словам, тогда это название не было на слуху, но затем все изменилось.
«
"Судьба так распоряжается, что подчеркивает важность нашего проекта. Он строит культурный мост между Россией и США и рассчитан на людей разного возраста и социального положения. Мы выступали и на встрече в социальном центре, и в церкви, и в домашних кругах", - добавил потомок Чайковского.
Он подчеркнул, что проект ориентирован как на русских, так и на американцев. По его словам, очень разные люди узнают что-то интересное про Чайковского, который является важной частью русской культуры.
Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно и назвали ее шагом вперед в развитии двусторонних отношений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
 
