Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении вопроса о замороженных активах

"Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег", — рассказала она.

Как отмечали в Москве, эти идеи оторваны от реальности. Если же Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Кремле.