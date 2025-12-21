Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении вопроса о замороженных активах

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Делегация России на встрече шерп G20 в Вашингтоне говорила о замороженных активах на Западе, заявила РИА Новости представитель страны Светлана Лукаш.
"Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег", — рассказала она.
Лукаш также назвала заморозку российских активов воровством.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках американского председательства. Саммит лидеров G20 планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
В пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа.
Таким образом, в ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании резервов ЦБ для выделения финпомощи Украине. В то же время Евросовет поручил ЕК продолжить работу над так называемым репарационным займом.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Киев условно должен был бы вернуть после окончания конфликта, если Москва "выплатит материальный ущерб".
Как отмечали в Москве, эти идеи оторваны от реальности. Если же Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Кремле.
Президент Владимир Путин накануне назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.