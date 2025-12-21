Конфискация российских активов подорвет доверие к евро, заявил Буякевич

ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Конфискация российских активов подорвет доверие к евро, это напрямую отразится и на Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), она не сможет нормально функционировать, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

"Это фундаментально подорвет финансовую основу существования Европейского союза как такового, поскольку доверие к евро будет утрачено. А это, безусловно, напрямую отразится и на ОБСЕ . В условиях, когда одни государства у других фактически изымают активы, организация, созданная как площадка для диалога, просто не сможет нормально функционировать", - сказал и.о. постпреда, комментируя вопрос о влиянии на ОБСЕ и на доверие между ее участниками, если страны ЕС все же разработают механизм фактического изъятия и использования российских активов.

Дипломат напомнил, что речь идет примерно о 200 миллиардах евро. "Сумма, возможно, не критическая с точки зрения российской экономики, но крайне показательная с точки зрения инвестиционной привлекательности Евросоюза как финансовой гавани для третьих стран. Этот статус будет утрачен", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что российская сторона постоянно говорит об этом на площадке ОБСЕ. "Невозможно одновременно рассуждать о доверии, верховенстве международного права и безопасности, и при этом легализовывать изъятие суверенных активов. Такие действия разрушают сами основы, на которых строилась и ОБСЕ, и вся европейская финансово-правовая система", - заключил Буякевич

В четверг в Брюсселе завершился саммит стран ЕС, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов для финансирования Украины и решили предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.

Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.