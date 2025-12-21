Рейтинг@Mail.ru
Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством
03:32 21.12.2025 (обновлено: 09:02 21.12.2025)
Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством
Делегация России на встрече шерп G20 в Вашингтоне говорила о замороженных активах на Западе, заявила РИА Новости представитель страны Светлана Лукаш. РИА Новости, 21.12.2025
в мире
россия
евросоюз
большая двадцатка
еврокомиссия
санкции в отношении россии
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
в мире, россия, евросоюз, большая двадцатка, еврокомиссия, санкции в отношении россии, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Россия, Евросоюз, Большая двадцатка, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Делегация России на встрече шерп G20 в Вашингтоне говорила о замороженных активах на Западе, заявила РИА Новости представитель страны Светлана Лукаш.
"Мы как российская делегация поднимали этот вопрос", —рассказала она.

При этом Лукаш назвала заморозку российских активов воровством.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках американского председательства. Саммит лидеров G20 планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
В пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа.
Таким образом, в ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании резервов ЦБ для выделения финпомощи Украине. В то же время Евросовет поручил ЕК продолжить работу над так называемым репарационным займом.
Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Киев условно должен был бы вернуть после окончания конфликта, если Москва "выплатит материальный ущерб".
Как отмечали в Москве, эти идеи оторваны от реальности. Если же Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Кремле.
Президент Владимир Путин накануне назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
