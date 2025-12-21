Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов - РИА Новости, 21.12.2025
09:17 21.12.2025
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов
Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов умер на 81 году жизни, сообщает портал "Кито-театр.ру".
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов

Актер Николай Денисов из сериала "Улицы разбитых фонарей" умер на 81 году жизни

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов умер на 81 году жизни, сообщает портал "Кито-театр.ру".
Денисов родился 1 октября 1945 года. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, после чего стал артистом Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина. С 2005 года был актером Санкт-Петербургского государственного театра "Бенефис".
Помимо актерской деятельности, Денисов писал стихи для песен, которые исполняли Андрей Миронов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие.
Наибольшую известность он получил благодаря ролям в популярных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь" и "Ищейка".
 
