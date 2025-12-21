https://ria.ru/20251221/akter-2063609206.html
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов - РИА Новости, 21.12.2025
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Денисов
Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов умер на 81 году жизни, сообщает портал "Кито-театр.ру". РИА Новости, 21.12.2025
