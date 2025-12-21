Рейтинг@Mail.ru
Россия и страны Африки привержены борьбе с терроризмом - РИА Новости, 21.12.2025
02:18 21.12.2025
Россия и страны Африки привержены борьбе с терроризмом
Россия и страны Африки привержены борьбе с терроризмом
Россия и страны Африки привержены борьбе с терроризмом

Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка. Архивное фото
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Россия и страны Африки привержены борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка".
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире.
"Мы подтверждаем нашу приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - сообщается в заявлении, которое распространил МИД Египта.
Согласно заявлению, участники приветствуют прогресс в сотрудничестве между Россией и странами Африки по борьбе с финансированием терроризма.
Также в заявлении говорится, что стороны привержены активизации сотрудничества в борьбе с торговлей наркотиками.
