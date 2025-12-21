Рейтинг@Mail.ru
Россия и Африка приветствуют региональную интеграцию - РИА Новости, 21.12.2025
02:12 21.12.2025
Россия и Африка приветствуют региональную интеграцию
Россия и Африка приветствуют региональную интеграцию - РИА Новости, 21.12.2025
Россия и Африка приветствуют региональную интеграцию
Россия и страны Африки приветствуют региональную интеграцию на африканском континенте, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T02:12:00+03:00
2025-12-21T02:12:00+03:00
в мире, россия, африка, каир (город)
В мире, Россия, Африка, Каир (город)
Россия и Африка приветствуют региональную интеграцию

Россия и ариканские страны приветствуют региональную интеграцию на континенте

© Фото : пресс-служба РЭЦВторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире. Архивное фото
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Россия и страны Африки приветствуют региональную интеграцию на африканском континенте, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка".
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире.
"Мы приветствуем процессы региональной и континентальной интеграции на африканском континенте", - сообщается в заявлении.
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и страны Африки выступили против навязывания чужой повестки дня
Вчера, 22:44
 
