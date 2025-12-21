МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Афера ЕС с российскими активами была обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход", — отметил он.
Прауд подчеркнул, что предоставленный Киеву кредит, обеспеченный Евросоюзом, покроет лишь два года бюджетного дефицита Украины.
"Если конфликт не закончится, европейским налогоплательщикам придется платить за поддержание Украины на системе жизнеобеспечения. И платить им придется больше, чем признает Комиссия, поскольку согласованный <…> заем покроет лишь две трети финансовых потребностей Украины, а когда денег станет не хватать, украинцы вернутся за новой порцией финансирования", — заключил он.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.