"Передать без вопросов". В Британии резко высказались о российских активах
21:46 21.12.2025
"Передать без вопросов". В Британии резко высказались о российских активах
"Передать без вопросов". В Британии резко высказались о российских активах - РИА Новости, 21.12.2025
"Передать без вопросов". В Британии резко высказались о российских активах
Афера ЕС с российскими активами была обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
2025-12-21T21:46:00+03:00
2025-12-21T21:46:00+03:00
"Передать без вопросов". В Британии резко высказались о российских активах

SC: афера ЕС с активами России была обречена на провал

Флаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Афера ЕС с российскими активами была обречена на провал, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход", — отметил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
20 декабря, 18:58
Прауд подчеркнул, что предоставленный Киеву кредит, обеспеченный Евросоюзом, покроет лишь два года бюджетного дефицита Украины.
"Если конфликт не закончится, европейским налогоплательщикам придется платить за поддержание Украины на системе жизнеобеспечения. И платить им придется больше, чем признает Комиссия, поскольку согласованный <…> заем покроет лишь две трети финансовых потребностей Украины, а когда денег станет не хватать, украинцы вернутся за новой порцией финансирования", — заключил он.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России
Вчера, 20:24
 
