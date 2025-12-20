https://ria.ru/20251220/zoloto-2063550565.html
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов.
В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай
не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов.
Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.