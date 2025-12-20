Россия поставила рекордную сумму золота Китаю

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.

Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов.

В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов.