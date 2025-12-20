Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
18:05 20.12.2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
2025-12-20T18:05:00+03:00
2025-12-20T18:05:00+03:00
2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю

Россия поставила Китаю золота на рекордную сумму в почти $1 млрд

Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Китай в ноябре приобрел у России золота на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Настолько большие поставки идут второй месяц подряд – в октябре они составили 930 миллионов долларов.
В прошлом году в аналогичные месяцы этот драгметалл в Китай не экспортировался, а пиковая стоимость поставок была 223 миллиона долларов.
Всего за 11 месяцев китайский импорт российского золота составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, что почти в девять раз больше уровня годом ранее.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Цена на золото обновила исторический максимум
18 декабря, 21:25
