Сербский журналист назвал армии стран ЕС "ЛГБТ*-бригадами" - РИА Новости, 20.12.2025
07:37 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zhurnalist-2063469503.html
Сербский журналист назвал армии стран ЕС "ЛГБТ*-бригадами"
Сербский журналист назвал армии стран ЕС "ЛГБТ*-бригадами"
Страны Евросоюза не отправят своих военных на Украину, так как у них вместо дееспособной армии "ЛГБТ*-бригады" (движение ЛГБТ* признано экстремистским и... РИА Новости, 20.12.2025
украина
россия
донбасс
джон хили
евросоюз
нато
украина
россия
донбасс
украина, россия, донбасс, джон хили, евросоюз, нато
Украина, Россия, Донбасс, Джон Хили, Евросоюз, НАТО
Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвера. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза не отправят своих военных на Украину, так как у них вместо дееспособной армии "ЛГБТ*-бригады" (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич.
Ранее Бойич посетил Донбасс.
Журналист обвинил чиновников ЕС в присвоении выделенных Украине денег
03:22
Журналист обвинил чиновников ЕС в присвоении выделенных Украине денег
03:22
"Это невозможно, потому что Англия (не входит в ЕС – ред.), Франция и остальные страны ЕС не имеют армии – у них есть ЛГБТ*-бригады. Так я их называю. ЛГБТ*-бригады просто не готовы действовать каким-либо образом", – сказал Бойич, говоря о перспективах отправки европейских военных контингентов на Украину.
В конце октября министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова
18 декабря, 16:12
 
УкраинаРоссияДонбассДжон ХилиЕвросоюзНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
