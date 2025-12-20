ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза не отправят своих военных на Украину, так как у них вместо дееспособной армии "ЛГБТ*-бригады" (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич.
Ранее Бойич посетил Донбасс.
"Это невозможно, потому что Англия (не входит в ЕС – ред.), Франция и остальные страны ЕС не имеют армии – у них есть ЛГБТ*-бригады. Так я их называю. ЛГБТ*-бригады просто не готовы действовать каким-либо образом", – сказал Бойич, говоря о перспективах отправки европейских военных контингентов на Украину.
В конце октября министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.