ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза не отправят своих военных на Украину, так как у них вместо дееспособной армии "ЛГБТ*-бригады" (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич.