Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
20.12.2025
2025-12-20T16:30:00+03:00
2025-12-20T16:30:00+03:00
2025-12-20T16:30:00+03:00
общество
россия
госдума рф
животные
домашние животные
дикие животные
россия
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
ГД может в январе рассмотреть законопроект о требованиях к разведению животных
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из решения профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, документ доступен
в думской электронной базе.
Ранее правительство РФ
поддержало законопроект при условии его доработки.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - январь 2026 года", - сказано в документе.
Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря. Документом предлагается установить требования к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.
Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.
Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".
Как ранее отмечали авторы законопроекта, в настоящее время правовое регулирование в сфере общественных отношений в области обращения с животными, связанной с разведением животных, отсутствует.