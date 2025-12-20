Рейтинг@Mail.ru
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zhivotnye-2063535541.html
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе - РИА Новости, 20.12.2025
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:30:00+03:00
2025-12-20T16:30:00+03:00
общество
россия
госдума рф
животные
домашние животные
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251201/sobakovodstvo-2058828624.html
https://ria.ru/20251117/zhivotnye-2055517648.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, животные, домашние животные, дикие животные
Общество, Россия, Госдума РФ, Животные, домашние животные, Дикие животные
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе

ГД может в январе рассмотреть законопроект о требованиях к разведению животных

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из решения профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.
Девушка гуляет с собакой по набережной - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России разработали программу обучения по собаководству
1 декабря, 06:35
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - январь 2026 года", - сказано в документе.
Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря. Документом предлагается установить требования к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.
Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.
Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".
Как ранее отмечали авторы законопроекта, в настоящее время правовое регулирование в сфере общественных отношений в области обращения с животными, связанной с разведением животных, отсутствует.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными
17 ноября, 16:41
 
ОбществоРоссияГосдума РФЖивотныедомашние животныеДикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала