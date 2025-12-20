Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из решения профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, документ доступен в думской электронной базе.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.

"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - январь 2026 года", - сказано в документе.

Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря. Документом предлагается установить требования к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.

Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.

Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".