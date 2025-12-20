Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Одессе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 20.12.2025
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Одессе
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Одессе - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Одессе
Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро обвинил ответственных за работу ПВО в разрушениях в Одессе, его слова приводит... РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Одессе

Зеленский обвинил ответственных за работу ПВО в разрушениях в Одессе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро обвинил ответственных за работу ПВО в разрушениях в Одессе, его слова приводит издание "Страна.ua"
"Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и Сырским", — заявил глава киевского режима.
Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
