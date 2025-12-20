Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию - РИА Новости, 20.12.2025
21:09 20.12.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию
Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию, которую постоянно требует оставить на этом уровне вопреки условию РФ о ее... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию

Зеленский признал, что Киев не сможет содержать 800-тысячную армию

© Getty Images / Charles McQuillan Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Charles McQuillan
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию, которую постоянно требует оставить на этом уровне вопреки условию РФ о ее сокращении.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР
Вчера, 20:44
"Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров, как гарантия безопасности для нас", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, способна ли будет Украины после завершения конфликта содержать 800-тысячную армию. Видео его аудиозаписи публикует украинский телеканал "Новости.LIVE".
Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали собственные предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч.
В ноябре СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США
Вчера, 20:20
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
