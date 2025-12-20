Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье сотрудника военкомата задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 20.12.2025 (обновлено: 19:31 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/zaporozhe-2063557491.html
В Запорожье сотрудника военкомата задержали по подозрению в убийстве
В Запорожье сотрудника военкомата задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 20.12.2025
В Запорожье сотрудника военкомата задержали по подозрению в убийстве
Военнослужащий запорожского ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) задержан по подозрению в совершении тяжкого... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:29:00+03:00
2025-12-20T19:31:00+03:00
в мире
украина
запорожье
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062957238.html
https://ria.ru/20251217/draka-2062513833.html
украина
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожье, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Запорожье сотрудника военкомата задержали по подозрению в убийстве

В Запорожье военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в убийстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащий запорожского ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления, сообщил Запорожский областной ТЦК.
"СМИ распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий одного из районных ТЦК и СП задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство", - ред.)... Военнослужащий задержан, он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор", - сообщается на странице Запорожского областного ТЦК в Facebook*.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Одессе пьяные сотрудники ТЦК избили полицейского при исполнении
18 декабря, 16:06
Запорожский областной ТЦК и СП добавил также, что оказывает полное содействие Национальной полиции и специализированным органам в расследовании обстоятельств убийства, и заинтересован в объективном и быстром расследовании. В пресс-службе Нацполиции региона сообщили об открытии уголовного производства по факту убийства.
Ранее в местных соцсетях сообщили, что 7 декабря в городе Запорожье на улице Северное шоссе возле дома было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения с телесными повреждениями. По "горячим следам" установили, что к преступлению причастен сотрудник ТЦК 1983 года рождения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка
17 декабря, 01:07
 
В миреУкраинаЗапорожьеВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала