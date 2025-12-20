В Запорожье сотрудника военкомата задержали по подозрению в убийстве

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащий запорожского ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления, сообщил Запорожский областной ТЦК.

"СМИ распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий одного из районных ТЦК и СП задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство", - ред.)... Военнослужащий задержан, он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор", - сообщается на странице Запорожского областного ТЦК в Facebook*.

Запорожский областной ТЦК и СП добавил также, что оказывает полное содействие Национальной полиции и специализированным органам в расследовании обстоятельств убийства, и заинтересован в объективном и быстром расследовании. В пресс-службе Нацполиции региона сообщили об открытии уголовного производства по факту убийства.

Ранее в местных соцсетях сообщили, что 7 декабря в городе Запорожье на улице Северное шоссе возле дома было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения с телесными повреждениями. По "горячим следам" установили, что к преступлению причастен сотрудник ТЦК 1983 года рождения.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.