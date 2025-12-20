СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал плевком в историческую память французов переименование в подконтрольном ВСУ городе Запорожье Коммунарского района.

"Режим Зеленского переименованием Коммунарского района плюнул в лицо исторической памяти французов. Коммунарский район был назван в честь коммунаров – участников первой пролетарской революции во Франции. Это название никак не связано с Советским Союзом", - сказал Рогов.

По его словам, в своей ненависти ко всему русскому, режим Зеленского объявляет русским даже то, что не имеет изначально отношения к русской культуре.