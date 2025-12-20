Рейтинг@Mail.ru
10:44 20.12.2025
В ОП назвали переименование района в Запорожье плевком в память французов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал плевком в историческую память французов переименование в подконтрольном ВСУ городе Запорожье Коммунарского района.
Ранее Коммунарский район в Запорожья решением депутатов Запорожского горсовета, подконтрольного киевским властям, был переименован в Космический, позже переименовали и название райадминистрации.
«

"Режим Зеленского переименованием Коммунарского района плюнул в лицо исторической памяти французов. Коммунарский район был назван в честь коммунаров – участников первой пролетарской революции во Франции. Это название никак не связано с Советским Союзом", - сказал Рогов.

По его словам, в своей ненависти ко всему русскому, режим Зеленского объявляет русским даже то, что не имеет изначально отношения к русской культуре.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
