Захарова высмеяла слова Зеленского о разном Путине - РИА Новости, 20.12.2025
03:41 20.12.2025 (обновлено: 03:42 20.12.2025)
Захарова высмеяла слова Зеленского о разном Путине
Захарова высмеяла слова Зеленского о разном Путине
россия, владимир зеленский, владимир путин, мария захарова
Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мария Захарова
Захарова высмеяла слова Зеленского о разном Путине

Захарова высмеяла сказанные Зеленским в Польше слова о разном Путине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова Владимира Зеленскому о разном Владимире Путине.
Она привела слова Зеленского польским СМИ, где он рассуждает, что "Путиных много", якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".
"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело", — написала Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМария Захарова
 
 
