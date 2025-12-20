Рейтинг@Mail.ru
Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 20.12.2025 (обновлено: 20:00 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/zaharova-2063555861.html
Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом
Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом - РИА Новости, 20.12.2025
Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом
Официальный представитель МИД Мария Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с российским флагом. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:21:00+03:00
2025-12-20T20:00:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/44/1500554412_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_0771ff7bddd4aab616afa20a5587bfe9.jpg
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063546365.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/44/1500554412_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_2896e3e5e5d52d7d7c6c18a1f675da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, мария захарова
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова
Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом

Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с флагом России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова шутя поздравила силовиков после запуска в Киеве дрона с российским флагом.
«

"С праздником, с Днем работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко", — написала она в Telegram-канале.

Пресс-секретарь Нацполиции Украины, которая ранее назвала видео с поднятым в Киеве российским флагом фейком, сообщила, что после дополнительной проверки было установлено, что в воздухе действительно оказался "неидентифицированный дрон".
На опубликованном украинским телеканалом "Новости. LIVE" видео заметно, как беспилотник поднимается в небо. Через некоторое время он летит вниз, запутавшись в полотнище. Как отмечает канал, тревога в городе не объявлялась. Кто запустил дрон, неизвестно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет
Вчера, 17:27
 
В миреКиевРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала