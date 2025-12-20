МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни и помнить, что будущие достижения слагаются из ее моментов, которые они проживают каждый день.

Номинация "Друг России" предназначена для лидеров молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя единомышленников и продвигают объективный образ России за рубежом.