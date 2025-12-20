Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zaharova-2063506850.html
Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни
Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни - РИА Новости, 20.12.2025
Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни и помнить, что будущие достижения слагаются из ее... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:48:00+03:00
2025-12-20T13:48:00+03:00
общество
россия
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_ad7529791641f13a0b4bd9a703bfb6dd.jpg
https://ria.ru/20250628/putin--2026015147.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb8d874999b5ada825fb08c8b18b4a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, мария захарова
Общество, Россия, Москва, Мария Захарова
Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни

Захарова призвала молодежь ценить каждую секунду жизни

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни и помнить, что будущие достижения слагаются из ее моментов, которые они проживают каждый день.
"Цените каждый день в вашей жизни. Цените каждую секунду. И не думайте, что это счастье, что это успех, эта радость придут когда-то с какими-то материальными благами, или с какими-то наградами, или очень важными и очень нужными достижениями. Знайте, что то, что вы получите потом, спустя пару десятилетий, слагается из каждой секунды вашей жизни", - сказала Захарова, вручая премию "Время молодых" в номинации "Друг России" в национальном центре Россия в Москве.
Номинация "Друг России" предназначена для лидеров молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя единомышленников и продвигают объективный образ России за рубежом.
Путин по видеосвязи принимает участие в открытии молодежных центров в российских регионах - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
28 июня, 14:37
 
ОбществоРоссияМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала