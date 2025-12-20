Рейтинг@Mail.ru
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина
13:28 20.12.2025 (обновлено: 13:31 20.12.2025)
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина - РИА Новости, 20.12.2025
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что следит за судьбой пекарни "Машенька", которая появилась на прямой линии президента России... РИА Новости, 20.12.2025
россия
люберцы
владимир путин
мария захарова
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия, люберцы, владимир путин, мария захарова, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Люберцы, Владимир Путин, Мария Захарова, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина

Захарова рассказала, почему следит за судьбой пекарни "Машенька"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что следит за судьбой пекарни "Машенька", которая появилась на прямой линии президента России Владимира Путина
"По понятным причинам слежу за судьбой пекарни "Машенька". Тут в Красково родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки. Глава района оперативно её посетил, заверил в помощи и этому дружному семейному коллективу и всем жителям Люберец. Вот же человек!" - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии российского президента в пятницу, ее владелец рассказал, что отправит президенту РФ Владимиру Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и "что-нибудь сладкое".
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".
Пекарня Машенька готовит к отправке Путину пирожки и караваи - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Люберецкая пекарня отправит Путину пирожки
19 декабря, 17:35
 
РоссияЛюберцыВладимир ПутинМария ЗахароваИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
