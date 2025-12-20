Директор ЗАЭС рассказал о молчании МАГАТЭ по поводу виновников обстрела

ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на станции, видят с какой стороны ведется огонь по ЗАЭС, хоть и не называют виновников, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Эксперты МАГАТЭ, как и господин (Рафаэль - ред.) Гросси, догадываются о том, кто стреляет. О том, кто стреляет, по нашему мнению, мы доводим до них ежедневно при наличии фактов обстрела атомной станции, либо инфраструктуры атомной станции, которая находится за пределами, в районе периметра", – сказал Черничук.
Он указал, что несмотря на то, что в МАГАТЭ знают о том, с какой стороны ведется огонь, организация никогда не дает комментариев об этом, в том числе и в личных беседах.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Лавров прокомментировал удары ВСУ по ЗАЭС
15 декабря, 23:09