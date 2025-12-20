Директор ЗАЭС рассказал о молчании МАГАТЭ по поводу виновников обстрела

ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на станции, видят с какой стороны ведется огонь по ЗАЭС, хоть и не называют виновников, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он указал, что несмотря на то, что в МАГАТЭ знают о том, с какой стороны ведется огонь, организация никогда не дает комментариев об этом, в том числе и в личных беседах.